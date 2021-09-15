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Общество15 сентября 2021 15:40

Задержана семья, которая забросала дом депутата Олега Гайдукевича «коктейлями Молотова»

Нападение произошло в июле под Минском, никто не пострадал
Григорий ГРИБОВ
Задержана семья, которая забросала дом депутата Олега Гайдукевича «коктейлями Молотова». Кадр телеканала "Беларусь 1".

Задержана семья, которая забросала дом депутата Олега Гайдукевича «коктейлями Молотова». Кадр телеканала "Беларусь 1".

Государственный телеканал «Беларусь 1» анонсировал сюжет о нападении на дом депутата Олега Гайдукевича, расположенный под Минском. Сюжет называется «Неблагородное семейство» и выйдет на канале «Беларусь 1» сегодня, 15 сентября, в 20:45. Судя по анонсу, нападавших нашли, и они дают признательные показания. Судя по всему – это семья.

- «Коктейлями Молотова» обкидали дом, - говорит женщина, вероятно задержанная.

- Кто вам назвал номер дома? - спрашивает мужской голос, вероятно, это следователь.

- Сын назвал, - отвечает мужчина.

В телеграм-канале «Агентства телевизионных новостей», которое входит в структуру телеканала, сообщается, что задержанных лиц «можно назвать террористической ячейкой». Сообщается, что «кроме родственных уз их связывает планирование терактов, а также последующее осуществление».

Напомним, нападение произошло в июле, о нем рассказал сам Гайдукевич. По его словам все случилось ночью – в дом, где живут его супруга и несовершеннолетние дети, неизвестные кинули три бутылки с зажигательной смесью. Никто не пострадал, но по словам политика домашний кот подпалил себе усы.

Сообщалось, что уголовное дело было возбуждено по уголовной статье "Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля". Ее санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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