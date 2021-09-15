Задержана семья, которая забросала дом депутата Олега Гайдукевича «коктейлями Молотова». Кадр телеканала "Беларусь 1".

Государственный телеканал «Беларусь 1» анонсировал сюжет о нападении на дом депутата Олега Гайдукевича, расположенный под Минском. Сюжет называется «Неблагородное семейство» и выйдет на канале «Беларусь 1» сегодня, 15 сентября, в 20:45. Судя по анонсу, нападавших нашли, и они дают признательные показания. Судя по всему – это семья.

- «Коктейлями Молотова» обкидали дом, - говорит женщина, вероятно задержанная.

- Кто вам назвал номер дома? - спрашивает мужской голос, вероятно, это следователь.

- Сын назвал, - отвечает мужчина.

В телеграм-канале «Агентства телевизионных новостей», которое входит в структуру телеканала, сообщается, что задержанных лиц «можно назвать террористической ячейкой». Сообщается, что «кроме родственных уз их связывает планирование терактов, а также последующее осуществление».

Напомним, нападение произошло в июле, о нем рассказал сам Гайдукевич. По его словам все случилось ночью – в дом, где живут его супруга и несовершеннолетние дети, неизвестные кинули три бутылки с зажигательной смесью. Никто не пострадал, но по словам политика домашний кот подпалил себе усы.

Сообщалось, что уголовное дело было возбуждено по уголовной статье "Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля". Ее санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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