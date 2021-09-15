За сутки в Польшу не впустили 230 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси, в Латвию — 15. Фото: Госпогранкомитет Беларуси, фото носит иллюстративный характер.

За минувшие сутки польские пограничники пресекли 230 попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси, сообщает «Белапан» со ссылкой на Твиттер Пограничной службы Польши.

Отмечается, что 14 сентября за пособничество в нелегальной миграции задержали четырех человек. По информации польской погранслужбы, с начала сентября зафиксировано более 2,7 тысяч попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщает, что за прошедшие сутки 15 человек предприняли попытки нелегально пересечь границу с территории Беларуси. Никого не задержали и в страну не впустили.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.166 нелегальных мигрантов. За это же время 25 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 377 иностранцев, незаконно пересекших границу.

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