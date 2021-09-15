Песков рассказал о самоизоляции Путина и его планах на ревакцинацию

Из-за самоизоляции Путин не отменяет запланированные встречи и мероприятия. Фото: пресс-служба Кремля.

«Комсомолка» писала о том, что 14 сентября президент России Владимир Путин отправился на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его ближайшем окружении.

Подробности карантина Путина рассказал в среду, 15 сентября, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Так представитель Кремля заметил, что самоизоляция не сказалась на рабочем графике российского президента, и все встречи и мероприятия проходят, как и планировалось, только - в видеоформате.

- Чувствует он (Путин - Прим.) себя прекрасно. Он абсолютно здоров, - сказал Песков о самочувствии президента России на карантине.

Однако Дмитрий Песков не смог назвать, сколько продлится самоизоляция Владимира Путина, заметив, что это определят специалисты.

Журналисты также поинтересовались, проходил ли Владимир Путин ревакцинацию от коронавируса. Дмитрий Песков сказал, что об этом ему неизвестно. Но уточнил, что титр антител у Путина - «на высоком уровне».

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