Фотофакт. Водоросли полностью скрыли воду на Набережной в центре Бреста

Мухавец превратился в поле для гольфа из-за засилья водорослей. Фото: Виртуальный Брест

В Бресте на Набережной пропал... водоем! Его место заменил огромный зеленый луг. По крайней мере так кажется, если прогуляться по брестской Набережной: Мухавца нет, только зеленеющие водоросли - огромное количество водорослей. О том, что вода Мухавца полностью покрылась водорослями, сообщил ресурс «Виртуальный Брест».

Вот как выглядит городской пляж в Бресте. Фото: Виртуальный Брест

Журналисты напомнили, что и ранее сообщали о такой «экологической аномалии» и подчеркнули, что сейчас на центральном пляже Бреста совсем не видно воды - сплошная зелень.

- По идее, вода должна очиститься, как только станет прохладнее. Но тенденция настораживает, - предположил ресурс.

Водоросли скрыли поверхность реки Мухавец. Фото: Виртуальный Брест

В соцсетях брестчане недоумевают: радоваться или настораживаться этому факту. А другие успокаивают, мол, ряску с удовольствием поедают дикие утки, а природа, так или иначе, расставит все по местам.

Местные жители говорят, что водоросли поедают дикие утки. Фото: Виртуальный Брест

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