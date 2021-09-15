Александр Лукашенко встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь с рабочим визитом в Душанбе, встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает БелТА.

Главы государств обсудили развитие двустороннего сотрудничества, военно-политическую обстановку в регионе и вопросы проведения в ближайшие дни в таджикской столице саммитов ОДКБ и ШОС.

Еще одну встречу с руководством Таджикистана Лукашенко провел сразу же по прилете в Душанбе: в аэропорту Александр Лукашенко побеседовал со встречавшим его премьер-министром страны Кохиром Расулзодой.

Как сообщалось, в столице Таджикистана 15-17 сентября пройдут сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. У главы белорусского государства также запланированы двусторонние встречи с зарубежными коллегами.

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