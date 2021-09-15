Глава Еврокомиссии заявила, что на границе с Беларусью происходит гибридная атака. Фото: REUTERS
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на границе с Беларусью происходит гибридная атака. Об этом пишет агентство РИА Новости.
- Речь идет о гибридной атаке со стороны Беларуси. Мы и далее продолжим проявлять солидарность с приграничными государствами. Люди не должны быть пешками в политике, - отметила глава Еврокомиссии.
Она добавила, что необходимо ускорить принятие в Европейском союзе пакта о миграции, с предложением которого уже ранее выступила Еврокомиссия.
- Нужно ускорить работы по выработке миграционного пакта ЕС. Необходимо управлять миграционными процессами. Вопрос этот очень противоречивый, но компромисс возможен, - сказала Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, «европейцы выступают против нелегальной миграции, однако многие считают, что миграция стимулирует экономический рост».
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