В Копыле на «Дажджынках» выступит группа «Фабрика». Узнали сумму гонорара

В Копыле на «Дажджынках» выступит группа «Фабрика». Фото: Инстаграм/fabrika_band

В Копыле на «Дажджынках» 18 сентября выступит российская группа «Фабрика». Гонорар группе составит 61 580 рублей. Информация об этом была опубликована на сайте государственных закупок.

На сайте сообщается, что источник финансирования – бюджетные средства, а также деньги из государственных внебюджетных фондов.

На концерте выступят и белорусские артисты, в числе которых Алена Ланская и Виктория Алешко – их гонорар составит по 1700 рублей, Александр Солодуха – 2600 рублей, Герман Титов – 3000 рублей. Ведущей праздничного концерта станет Полина Шуба. Сумма ее гонорара составляет 1500 рублей.

Всего на организацию праздника в Копыле планируют потратить более 103 тысяч рублей бюджетных денег.

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Информация была опубликована на сайте госзакупок. (подробности)

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