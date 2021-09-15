Опубликован топ самых прослушиваемые треков за всю историю Яндекс.Музыки и там есть белорусы

В топ самых прослушиваемых попали сразу несколько композиций Макса Коржа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Яндекс-Музыка обновила плейлист «Топ за все время», где собраны самые прослушиваемые треки за всю историю ресурса. В чарте собраны десятки популярных композиций, среди которых есть и треки белорусов.

На втором месте плейлиста - «Патамушка» белорусского певца Мэвла. Молодой артист из Гомеля, Владислав Самохвалов, ворвался в музыкальную сферу не так давно. А первую известность в 2018-ом году ему принес «Апельсиновый фреш». К слову, кроме его песни «Патамушка» в чарте самых прослушиваемых Яндекса есть и второй мегапопулярный трек - «Холодок».

Еще одни белорусы в рейтинге самых прослушиваемых - группа Intelligencyс из Минска c хитом «August», мировую популярность которому принесла социальная сеть TikTok.

Не могло не быть в чарте такой группы белорусского происхождения, как Би-2. А их самые прослушиваемые треки Би-2 по версии Яндекс.Музыка - это «Компромисс», «Лайки», «Варвара» и хит на все времена - «Полковнику никто не пишет».

Просто не могло не оказаться в топе белорусского артиста Макса Коржа, среди самых прослушиваемых его треки «2 типа людей», «Горы по колено», «Шантаж».

Попал еще в топ с «Витаминкой», «Незабудкой» и хитом «Мокрые кроссы» белорусский певец и автор песен Тима Белорусских. Напомним, в начале 2021-го года Тима расторг контракт с лейблом, из-за чего его лишили доступа ко всем площадкам в соцсетях. А потом он оказался в центре скандала связанного с наркотическими веществами, стал фигурантом уголовного дела.

Посмотрите и другие самые прослушиваемы треки - среди них есть ваши любимые?

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