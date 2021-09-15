В минской больнице пациент хотел выпрыгнуть из окна – его спас милиционер. Фото: МВД Беларуси.

Утром 13 сентября в Минске к сотруднику во время дежурства обратился медработник: в палате реанимации пациент разбил стеклопакет и грозился выпрыгнуть в окно, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Милиционер попытался убедить мужчину не совершать необдуманных действий, однако тот не собирался отказываться от намерений. При этом требовал мобильный телефон и бросал в постового осколки стекла.

В итоге сотрудник подбежал к мужчине, с помощью одеяла повалил его на пол и переместил в безопасное место. Теперь жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, ему оказана медпомощь.

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