В Киевском университете культуры открыли первый в мире факультет TikTok. Фото: Instagram/poplavskiy_michail
В Киевском университете культуры открыли первый в мире факультет TikTok. Его представил известный украинский певец и ректор вуза Михаил Поплавский.
- Впервые в Украине и мире мы открывает факультет TikTok в Университете культуры. На сегодняшний день TikTok – это медиафеномен, самая популярная социальная сеть у молодежи. Моя миссия – это украинизировать TikTok, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая творит новую историю Украины, - написал у себя в Инстаграм Поплавский.
Руководить факультетом будет Лилия Можаева – начальница культурно-творческого отдела университета.
Информация об учебной программе факультета пока еще не публиковалась.
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