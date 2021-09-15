В лагере на Нарочи примут на отдых детей Донбасса. Фото носит иллюстративный характер.

Президент Беларуси подписал распоряжение, в соответствии с которым группа детей из Донецкой области будет отдыхать и оздоравливаться в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» с 15 сентября по 5 октября 2021 года. Об этом сообщает президентская пресс-служба. Сообщается, что просьба принять на оздоровление в Беларуси детей из Донецкой области поступила на имя Лукашенко «по линии благотворительных организаций». Он инициативу поддержал. Кроме отдыха детей из Донбасса будут возить с экскурсиями по «знаковым местам нашей страны».

Отмечается, что решение президента «подчеркивает последовательный курс Беларуси, направленный на проведение миролюбивой внешней политики, приверженность идеям гуманизма и милосердия в отношении детей, нуждающихся в заботе и поддержке».

«Зубренок» находится в Национальном парка «Нарочанский». Площадь центра составляет 76 гектаров. Это современный комплекс из 61 здания и 179 сооружений. Финансирование «Зубренка» осуществляется за счет средств республиканского бюджета, средств, полученных от приносящей доходы деятельности, а также «спонсорской помощи юрлиц и ИП».

Напомним, в августе Лукашенко выделил деньги на отдых в Беларуси 104 детей из Сирии и Узбекистана. Средства выделят из резервного фонда президента Беларуси. Отдыхать они будут все в том же «Зубренке».

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