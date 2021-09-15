В Минске к 2025 году планируют построить еще одну магистральную велодорожку Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске к 2025 году планируют построить еще одну магистральную велодорожку. Об этом во время пресс-конференции, которая была приурочена к Европейской неделе мобильности и Дню без автомобиля, рассказал заместитель генерального директора «Горремавтодор Мингорисполкома» Владимир Латушкин, передает агентство «Минск-Новости».

- На 2022-2025 годы запланировано строительство новой магистральной велодорожки вдоль Слепянской водной системы «Евровело-2». Ее протяженность будет 2,5 километра в границах улиц Филимонова, Кедышко, Седых, Карбышева, - пояснил Латушкин.

Он добавил, что в столице реализуют план развития велодвижения до 2025 года. В числе прочего он предполагает адаптацию дорожной сети. Так, в 2021 году Горремавтодор понизил бортовой камень на пересечении дорог и тротуаров в 295 местах. Всего за год такие работы проведут в 450 местах.

Помимо этого, по словам Латушкина, в 2021 году было отремонтировано 13,5 тыс. кв. м. тротуаров.

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