Иностранцам въезжать в Беларусь по безвизу теперь можно не только через Национальный аэропорт “Минск”. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

14 сентября Александр Лукашенко подписан указ, который вносит изменения в «указ о безвизе», сообщается на Национальном правовом портале Республики Беларусь. Документом установлен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из нее в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь:

Национальный аэропорт Минск;

аэропорт Брест;

аэропорт Витебск;

аэропорт Гомель;

аэропорт Гродно;

аэропорт Могилев.

Такой порядок установлен для иностранных граждан, временное пребывание которых на территории Республики Беларусь не превышает тридцати суток со дня въезда.

Иными словами, теперь чтобы воспользоваться белорусским безвизом, иностранцам можно прилетать в любой аэропорт, а не только в минский. Правда, самолеты из областных аэропортов летают редко – это чартеры в Турцию или Египет.

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