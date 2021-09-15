В центре Минска продаются два хостела за 40 тысяч долларов. Фото: БЕЛТА

В Троицком предместье продаются два хостела за 40 тысяч долларов. Об этом на своей странице Facebook написала владелица Ксения Курусь.

- Ребята, я решила продать свой флагманский проект Hostels Trinity & Riverside. Признаюсь честно, что он сейчас минусует, но это в основном потому, что вектор моей энергии переправлен на другое, - написано в сообщении.

Ксения добавила, что два хостела находятся в Троицком предместье на улице Старовиленская 12 и 14. Из наработок – свежий дизайнерский ремонт и новая мебель.

В центре Минска продаются два хостела за 40 тысяч долларов. Фото: Hostels Trinity Riverside

Владелица рассказала порталу onliner.by, что решение о продаже хостелов приняла накануне.

- Помещения под хостел находятся в аренде. Я приняла решение о продаже хостелов во вторник, 14 сентября. Этому проекту уже девять лет. Хостелы заселены, есть брони, есть команды. Таким бизнесом необходимо управлять, настраивать его и модерировать, но у меня на это закончились эмоциональные ресурсы. К тому же на данный момент я занимаюсь оперативным управлением двух других проектов. Это туры по Беларуси и новое дело – ретрит-центр Rapa Nui. Еще я увлечена йогой – совершенно новый этап в моей жизни, - рассказала Ксения.

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