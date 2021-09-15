Фотофакт. В Березовском районе рыбак поймал карпа весом около 20 килограмм

В Березовском районе рыбак поймал карпа весом около 20 килограмм. Фото: Intex-press

На озере Березовском районе житель Барановичей Михаил Мойсей в воскресенье, 12 сентября, поймал карпа весом 19,7 килограмм. Мужчина признался, что это самая большая рыба, которую ему приходилось когда-либо ловить. Предыдущий рекорд рыбака – карп весом 18,25 килограмм, пишет Intex-press.

Рыбак рассказал, что большую рыбу ему удалось поймать после 11 поклевок. Озерный карп сражался с мужчиной на протяжении 15 минут.

После того, как рыбу взвесили, ее отпустили обратно в озеро.

- Это называется карпфишинг: вся рыба, которую удалось поймать, отпускается. Это гораздо больше, чем просто рыбалка. Это стиль жизни, - подчеркнул рыбак.

В Березовском районе рыбак поймал карпа весом около 20 килограмм. Фото: Intex-press

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