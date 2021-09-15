В Министерстве по налогам и сборам опровергли информацию о рассылке для ИП

В Министерстве по налогам и сборам опровергли информация о рассылке для ИП. Фото: БелТА

В Министерстве по налогам и сборам опровергли информацию о рассылке для индивидуальных предпринимателей. Об этом пишет БелТА.

В интернете, а также в некоторых телеграм-каналах были распространены сведения о том, что якобы от налоговых органов ИП стала приходить рассылка о необходимости регистрации юридического лица для осуществления предпринимательской деятельности.

- Данная информация не соответствует действительности. Рассылки с подобной информацией налоговые органы не делали, - прокомментировали в ведомстве.

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