В Министерстве по налогам и сборам опровергли информацию о рассылке для ИП

В Министерстве по налогам и сборам опровергли информация о рассылке для ИП. Фото: БелТА
В Министерстве по налогам и сборам опровергли информацию о рассылке для индивидуальных предпринимателей. Об этом пишет БелТА.
В интернете, а также в некоторых телеграм-каналах были распространены сведения о том, что якобы от налоговых органов ИП стала приходить рассылка о необходимости регистрации юридического лица для осуществления предпринимательской деятельности.
- Данная информация не соответствует действительности. Рассылки с подобной информацией налоговые органы не делали, - прокомментировали в ведомстве.
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