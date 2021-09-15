Юрий Воскресенский рассказал, как его пытались завербовать в Польше. Фото: скриншот с видео ОНТ

Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский в эфире программы «Объективно» на телеканале ОНТ рассказал, как его пытались завербовать.

Воскресенский отметил, что люди, пытавшееся его завербовать, считали, что от их предложения отказаться нельзя.

- Они мне говорили о том, что, если ты проведешь здесь в Польше пресс-конференцию, то это будет мировая сенсация и тебе автоматически выдадут паспорт Европейского союза. Ты буквально озолотишься, - рассказал Воскресенский.

Он добавил, что дважды отказывал: сначала – «известному политологу» (имя не называется, но ведущий спросил, не тот ли это политолог, который недавно сбежал з Москвы. Воскресенский ответил, что это очень близко к правильному ответу. Вероятнее всего подразумевается Дмитрий Болкунец – Ред.), затем – представителям антикризисного управления.

- Оба раз они получили соответствующий ответ. Скажу больше, я предлагал представителям так называемого антикризисного управления записать извинения перед белорусским народом и вместе со мной – уже не в багажнике, а на сиденье комфортабельного авто – вернуться в Беларусь, - подытожил глава КСДС.

Напомним, что в польском Карпаче на прошлой неделе прошел экономический форум. В нем принял участие Юрий Воскресенский.

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