В эфире госТВ показали фильм про поджог дома Олега Гайдукевича и назвали виновных. Фото: СТВ

На телеканале СТВ показали документальный фильм о поджоге дома Олега Гайдукевича. В подготовке и поджоге дома обвинили семью из Борисова: 54-летнего главу семьи Виталия Войтеховича, его 47-летнюю супругу Ольгу Войтехович, 26-летнего сына Владислава Войтеховича и 23-летнюю невестку Анастасию Войтехович.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Войтеховичи планируют несколько террористических атак. В качестве потенциальных жертв рассматривались депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич, ведущие государственных телеканалов, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, а также судьи. В качестве возможных способов совершения терактов они рассматривали уничтожение имущества перечисленных лиц путем поджога либо их похищение и пытки с целью записи так называемых покаянных видео, - прокомментировал заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

В эфире госТВ показали фильм про поджог дома Олега Гайдукевича. Фото: СТВ

Он добавил, что имелись данные, что к противоправной деятельности, помимо семьи Войтеховичей, причастны еще и иные лица, личности которых на тот момент установлены не были.

- Это лица, которые использовались в качестве курьеров для передачи денежных средств, помогали в проведении наблюдения, рекогносцировки местности по местам жительства потенциальных жертв, снабжали исполнителей видеоаппаратурой для последующей записи террористических актов и передачи этих видеозаписей иностранным заказчикам, - заявил Бычек.

По его словам, ни Гайдукевич, ни члены его семьи не были в курсе готовящегося поджога «из соображений конспирации». Он отметил, что в день «совершения террористического акта КГБ принял исчерпывающий перечень мер, который был направлен на недопущение уничтожения его имущества, причинения вреда его жизни и здоровью».

В фильме также показали признательные показания Владислава Войтеховича.

- Мы задумали нанести ущерб недвижимости или автомобилю депутата Олега Гайдукевича. Затем отец спросил, нужна ли какая помощь. Я сказала, что нужна. И предложил ему под видом рыбалки поехать туда, в Семково, и все осуществить...Из портфеля отца мы достали бутылки и там рядом с домом на пересечении дорог – там был еще поворот такой влево, там такая небольшая железная какая-то будка была невысокая. Мы вот за эту будку поставили эти три бутылки и оставили их там. После этого ушли назад той же дорогой. Ушли назад и стали ждать просто ночи, - рассказал Владислав.

В эфире госТВ показали фильм про поджог дома Олега Гайдукевича. Фото: СТВ

Глава семьи Виталий Войтехович признался, что первую бутылку бросил он.

В эфире госТВ показали фильм про поджог дома Олега Гайдукевича. Фото: СТВ

- Первую я поджег, кинул – она загорелась точно. Две я кидал спонтанно. Быстро развернулся, сел на велосипед и уехал, - сказала Виталий.

Как отметил Константин Бычек, семья Войтеховичей работала «как наемники за крупные суммы денег». Всего же в рамках уголовного дела было задержано более 20 человек.

- Действия обвиняемых квалифицированы по статье 289 Уголовного кодекса – Акт терроризма. Задержаны более 20 человек, как исполнители терактов, так и их пособники. Расследование по уголовному делу продолжается. Обвиняемые активно сотрудничают со следствием, дают признательные показания, изобличая и самих себя, и своих сообщников, - подытожил Бычек.

Напомним, что в июле неизвестные забросали дом депутата Олега Гайдукевича бутылками с зажигательной смесью. Ни Гайдукевич, ни члены его семьи не пострадали.

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