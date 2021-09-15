Лукашенко подписал указ о помиловании - он коснется 13 человек. Фото: БЕЛТА

В эфире телеканала «Беларусь 1» заявили о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко накануне Дня народного единства подписал закон о помиловании. Он коснется 13 человек. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ATN_NEWS.

Заместитель главы администрации президента Беларуси Ольга Чуприс рассказала подробнее о списках на помилование, которые были переданы Лукашенко.

- В списке не были соблюдены какие-либо критерии, которые могли бы служить основанием для того, чтобы в полной мере говорить о помиловании. Около четверти лиц, включенных в список, еще не имели приговоров, которые вступили бы в законную силу либо же просто приговоров, что является основанием для того, чтобы не быть рассмотренным на комиссии по помилованию, - сказала Чуприс.

Александр Лукашенко подписал указ о помиловании - он коснется 13 человек. Фото: скриншот с видео ATN_NEWS

Она добавила, что, помимо того. 17 человек – лица, которые являются злостными нарушителями режима отбывания наказания. По ее словам, это свидетельствует о том, что они не стали на путь исправления.

- Более десятка лиц совершили преступления, которые были связаны с незаконным оборотом наркотиков, оружия или же коррупционные преступления. Около шести человек были ранее судимы либо совершили преступление во время отбывания наказания. Кроме того, были и те, кто отказался писать прошение о помиловании, - сообщила Чуприс.

Она отметила, что комиссией по помилованию при президенте рассматривался более узкий круг лиц, чем те, о которых шла речь во время большого разговора 9 августа 2021 года (список передал Александру Лукашенко 9 августа Юрий Воскресенский - Ред.).

- Решением главы государства помилованы были 13 человек. Большинство из тех, кто был помилован, относились к категории людей, которые совершили преступление посредством интернета - лица искренне раскаялись в содеянном. Были и тех, кто совершил хулиганство или активно участвовал в массовых беспорядках. К сожалению, вынуждена констатировать, что большинство из них совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, - заявила Чуприс.

Заместитель главы администрации президента отметила, что у 9 из 13 помилованных были несовершеннолетние дети. Она добавила, что все из указанных граждан возместили причиненный ущерб.

- В отношении 13 человек, которые были помилованы в соответствии с указом президента, применялись две категории: помилование условно и помилование с заменой наказания на более мягкое. Кто-то из тех, кому заменили наказание на более мягкое, вернется в семьи. Но несколько человек будут направлены в исправительное учреждение открытого типа, но это совершенно иная мера наказания, - пояснила Чуприс.

Имена тех, кто был помилован Лукашенко, пока не называются.

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