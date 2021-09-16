В Быховском районе горел частный дом – погибли два человека. Фото: МЧС

Два человека погибли при пожаре частного жилого дома в Быховском районе, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел в деревне Первое Мая, сообщение поступило 14 сентября в 21.52.

- К моменту прибытия спасателей к месту вызова уже было горение открытым пламенем дома и двух хозяйственных строений; кровля и перекрытие обрушились. Со слов соседей, внутри могли находиться люди. Хозяйка 1937 года рождения проживала с двумя сыновьями. На момент пожара женщина отсутствовала, - рассказали в МЧС.

Работниками МЧС в комнате под завалами были обнаружены обгоревшие трупы сыновей хозяйки 1960 и 1970 годов рождения. Мужчины нигде не работали.

Проверку по факту пожара и гибели проводит Быховский районный отдел Следственного комитета.

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