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Общество16 сентября 2021 9:21

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения белорусского погранзнака

Дело завели по ст.370 (надругательство над государственными символами)
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения белорусского погранзнака. Фото: ГПК

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения белорусского погранзнака. Фото: ГПК

Уголовное дело возбуждено по факту повреждения белорусского пограничного знака. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По данным следствия возле деревни Горавица Дрогичинского района вблизи границы с Украиной было обнаружено повреждение Государственного герба на пограничном знаке. Следователями проведён осмотр участка местности, зафиксирована следовая картина», – рассказали подробности в СК.

По данному факту Дрогичинский РОСК возбудил уголовное дело по ст.370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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