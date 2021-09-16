Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения белорусского погранзнака. Фото: ГПК
Уголовное дело возбуждено по факту повреждения белорусского пограничного знака. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«По данным следствия возле деревни Горавица Дрогичинского района вблизи границы с Украиной было обнаружено повреждение Государственного герба на пограничном знаке. Следователями проведён осмотр участка местности, зафиксирована следовая картина», – рассказали подробности в СК.
По данному факту Дрогичинский РОСК возбудил уголовное дело по ст.370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.
Читайте также:
На белорусско-украинской границе обстреляли белорусский пограничный знак
Стреляли из охотничьего ружья (подробности).
Глава Еврокомиссии заявила, что на границе с Беларусью происходит гибридная атака
Она добавила, что необходимо ускорить работу по выработке миграционного пакта Евросоюза (подробности).
Лось погиб от столкновения с колючим забором на границе с Польшей
Это уже третий случай гибели животного от столкновения с ограждением на границе (подробности).