Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения белорусского погранзнака. Фото: ГПК

Уголовное дело возбуждено по факту повреждения белорусского пограничного знака. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По данным следствия возле деревни Горавица Дрогичинского района вблизи границы с Украиной было обнаружено повреждение Государственного герба на пограничном знаке. Следователями проведён осмотр участка местности, зафиксирована следовая картина», – рассказали подробности в СК.

По данному факту Дрогичинский РОСК возбудил уголовное дело по ст.370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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