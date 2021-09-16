Лукашенко поздравил главу БПЦ Вениамина с днем рождения. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Белорусской православной церкви Вениамина с днем рождения, об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Патриаршему экзарху всея Беларуси и митрополиту Минскому и Заславскому 16 сентября исполняется 53 года.

– Ваше архипастырское служение является непреложным духовным ориентиром для верующих, вдохновляет их на созидание, помощь ближнему, стремление к идеалам добра и милосердия, – говорится в поздравлении.

Президент также пожелал главе БПЦ, чтобы его благородные труды и молитвенная поддержка и далее объединяли людей, а также содействовали сохранению христианских ценностей и росту авторитета православия в республике.

Лукашенко пожелал митрополиту Минскому и Заславскому здоровья, долгих лет жизни, чтобы его энергия не иссякала, а также успехов в работе на благо церкви и страны.

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