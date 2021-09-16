Украинские пограничники прокомментировали ситуацию с обстрелом белорусского погранзнака. Фото: ГПК

Поврежденный белорусский погранзнак обнаружили украинские пограничники и сразу сообщили об этом белорусским коллегам. Такое заявление сделал накануне официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Он отметил, что, судя по повреждениям, стреляли из охотничьего ружья.

– Характер местности – болотисто-кустарниковая – делает невозможным пешее движение лиц в этой местности, и признаков пребывания лиц у пограничного знака не обнаружено, – уточнил Демченко, его цитирует УНИАН.

Он добавил, что рядом есть водный канал, и нарушители могли передвигаться на лодке.

Кроме того, по словам Демченко, белорусская сторона не предъявляла никаких претензий или обвинений в адрес украинских пограничников.

Напомним, что Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил об инциденте 15 сентября. По данным ГПК, он произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. «При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья», – говорилось в сообщении ГПК.

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