Лукашенко высказался о ситуации в Афганистане. Фото: БелТА

Развитие ситуации в Афганистане будет сопровождаться целым спектром негативных последствий. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 16 сентября во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, его слова приводит БелТА.

Президент отметил, что политическая обстановка внутри Афганистана характеризуется нестабильностью.

– Налицо гуманитарный кризис, который будет сопровождаться целым спектром негативных последствий. В том числе вызовами и угрозами коллективной безопасности ОДКБ, – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что в складывающихся условиях ОДКБ в целом адекватно реагирует на современные вызовы и угрозы, по крайней мере, на текущей стадии.

Афганская проблематика также будет обсуждена 17 сентября на совместной встрече лидеров стран ШОС и ОДКБ.

Положительную динамику в расширении сотрудничества ОДКБ с международными организациями необходимо сохранять, убежден белорусский лидер.

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