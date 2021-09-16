Двое мужчин в Гродно задержаны за занятие проституцией: один хотел оплатить аренду гаража, второй – сделать подарок жене

Двое мужчин в Гродно задержаны за занятие проституцией. Фото: pixabay

Мужчины все чаще занимаются оказанием интимных услуг за деньги, выбирая в качестве клиентов также представителей сильного пола, сообщили в УВД Гродненского облисполкома. Так, накануне задержаны двое жителей Гродно, занимавшиеся подобным «промыслом».

В частности, задержанные были готовы тет-а-тет встретиться с незнакомцем из Интернета за 50 долларов.

«До задержания оперативники вели с гражданами переписку, в которой обсудили детали: место, сумму и услуги, которые те должны оказать. В момент передачи денег перед началом оказания интимных услуг мужчин задержали», – рассказали подробности в УВД.

По словам задержанных, заработать, занявшись проституцией, они решились из-за жизненных обстоятельств.

«Один из гродненцев не мог расплатиться за аренду гаража, где он красит автомобили, а второй мужчина якобы хотел порадовать жену подарком, однако денег на него не хватало», – уточнили в УВД.

Там добавили, что оказывают платные интимные услуги граждане абсолютно разных возрастов – задерживаются люди от 15 до 60 лет.

В УВД напомнили об ответственности за такие действия.

«За занятие проституцией в нашей стране предусмотрена административная ответственность по ст.19.5 КоАП, санкция которой – штраф в размере до 20 базовых величин либо общественные работы, либо административный арест. При повторном правонарушении в течение года также предусмотрен штраф, но уже от 20 до 30 б.в., либо общественные работы, либо административный арест», – сказано в сообщении.

Кроме того, уголовная ответственность грозит за организацию или использование занятия проституцией, то есть получение материальной или иной выгоды от добровольного оказания сексуальных услуг другим лицом за вознаграждение. За это можно лишиться свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом. Если перечисленное выше сопряжено с вывозом лиц за границу либо с использованием в этих целях служебных полномочий, либо преступление совершается тем, кто ранее совершал преступления по 171.1, 181 или 181-1 статьям УК, санкция увеличивается: от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом.

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