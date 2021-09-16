Латвия закупила колючую проволоку для строительства 37-километрового забора на границе с Беларусью

Латвия закупила колючую проволоку на 500 тыс. евро для строительства забора на границе с Беларусью. Фото: Delfi.Lt
Латвия закупила колючую проволоку для строительства временного 37-километрового забора на границе с Беларусью, сообщает БелТА.
Закупка материала для ограждения обошлась в 488,4 тысячи евро, ранее сообщалось, что всего на строительство забора Латвия собирается потратить почти два миллиона евро.
Сейчас латвийские власти ищут компанию, которая установит 37-километровый забор.
Латвия - третья страна, граничащая с Беларусью, которая возводит проволочный забор из-за наплыва мигрантов, однако решить проблему это не помогает.
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