Латвия закупила колючую проволоку для строительства 37-километрового забора на границе с Беларусью

Латвия закупила колючую проволоку на 500 тыс. евро для строительства забора на границе с Беларусью. Фото: Delfi.Lt

Латвия закупила колючую проволоку для строительства временного 37-километрового забора на границе с Беларусью, сообщает БелТА.

Закупка материала для ограждения обошлась в 488,4 тысячи евро, ранее сообщалось, что всего на строительство забора Латвия собирается потратить почти два миллиона евро.

Сейчас латвийские власти ищут компанию, которая установит 37-километровый забор.

Латвия - третья страна, граничащая с Беларусью, которая возводит проволочный забор из-за наплыва мигрантов, однако решить проблему это не помогает.

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