Эксперты ВОЗ приостановили одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения приостановила одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до новой инспекции завода производителя. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Всемирная организация здравоохранения приостановила одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до новой инспекции завода производителя. Об этом рассказал журналистам замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса.

PAHO – это интернациональное агентство здравоохранения в Северной и Южной Америке. Оно не занимается одобрением лекарств, но считается региональным отделением ВОЗ и обладает такой компетенцией.

«Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства… Что касается процесса одобрения вакцины «Спутника V» для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства, – уточнил он, его цитирует агентство «РИА Новости».

Барбоса добавил, что «должны быть приняты меры, проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция... Процесс приостановлен до того, как это произойдет».

Надлежащие практики производства – это система, которая гарантирует выпуск и контроль продукции в соответствии со стандартами качества.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

Читайте также:

Минздрав: Вакцина «Спутник V» показала эффективность против коронавируса 97,2% в ходе вакцинации в Беларуси

Отмечается также, что данные Минздрава, полученные в ходе исследования, подтверждают высокую безопасность вакцины «Спутник V» в Беларуси (подробности).

Ученые рассказали о возможных последствиях массовой ревакцинации и назвали ее бессмысленной

Эксперты полагают, что созданные в мире вакцины против COVID-19 довольно эффективны (подробности).

ВОЗ высказалась о российской вакцине от коронавируса «Спутник V»

Ранее еврокомиссар заявил, что Европа не испытывает необходимости в российской вакцине (подробности).