В Зельвенском районе девушка насмерть сбила пешехода и попыталась скрыться

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В деревне Монтяки Зельвенского района девушка-водитель насмерть сбила пешехода и попыталась скрыться. Задержали ее в соседнем районе, об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел поздним вечером в среду, 15 сентября . Очевидцы сообщили в милицию, что произошло ДТП с тяжелыми последствиями – автомобиль сбил насмерть 26-летнего пешехода и скрылся с места происшествия.

– На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. На территории соседних районов был введен план «Перехват». Совместными усилиями областной ГАИ, сотрудников УВД и местной милиции к утру автомобиль и предполагаемый водитель были найдены в Волковыске, – рассказали в ГАИ.

По предварительной информации за рулем была 21-летняя девушка. С ней в машине было еще 2 пассажира. Обстоятельства ДТП будут установлены во время расследования уголовного дела.

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