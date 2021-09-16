Украинская делегация отказалась от встреч по Донбассу в Минске. Фото: pixabay

Делегация Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе отказалась возвращаться в очный формат переговоров в Минске. Об этом сообщил полномочный представитель России в группе Борис Грызлов после очередного заседания в видеоформате.

– Мы поддерживаем стремление участников переговоров, нацеленное на возвращение в очный формат. Но Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске, – заявил Грызлов, его цитирует ТАСС.

Он высказал мнение о том, что «позиция Киева только усиливает пропасть между Украиной и Донбассом, порождая взаимное недоверие».

– Цена такого поведения – благополучие и жизни людей по обе стороны линии соприкосновения. Киев последовательно прилагает все усилия для усугубления кризиса в процессе урегулирования, – считает Грызлов.

Он добавил, что «участники контактной группы фиксируют, что договоренности о прекращении огня киевской стороной не соблюдаются».

– Вооруженные силы Украины продолжают обстрел населенных пунктов, разрушая инфраструктуру Донбасса. Есть новые пострадавшие среди гражданского населения, в том числе дети, – заявил Грызлов.

Также он отметил, что «представители Киева в очередной раз отказались работать с Донбассом над гуманитарными вопросами, вместо этого пытаясь диктовать состав делегаций Донецка и Луганска. Таким образом, полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПП на линии соприкосновения».

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В настоящее время заседания группы проходят в формате видеоконференций (подробности).

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