МТЗ планирует поставить в Зимбабве более 1300 тракторов. Фото: БелТА
Минский тракторный завод планирует поставить в Зимбабве 1337 тракторов. Об этом сообщили на предприятии.
Сборка первой партии намечена на ноябрь, отгрузка – по мере готовности техники. Частичная предоплата по контракту получена.
– Наш партнер – компания Aftrade DMCC – подтвердила намерение приобретать по предоплате 250 тракторов в месяц. Всего же контракт предполагает поставку 1337 единиц техники, – сообщили на предприятии.
МТЗ планирует поставлять в Зимбабве модели, традиционные для этого рынка и хорошо себя зарекомендовавшие ранее, – BELARUS-820, 1025.2 и 1523.
На МТЗ также отметили, что в 2020 году Минский тракторный завод поставил в Зимбабве почти 500 тракторов.
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