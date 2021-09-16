МТЗ планирует поставить в Зимбабве более 1300 тракторов. Фото: БелТА

Минский тракторный завод планирует поставить в Зимбабве 1337 тракторов. Об этом сообщили на предприятии.

Сборка первой партии намечена на ноябрь, отгрузка – по мере готовности техники. Частичная предоплата по контракту получена.

– Наш партнер – компания Aftrade DMCC – подтвердила намерение приобретать по предоплате 250 тракторов в месяц. Всего же контракт предполагает поставку 1337 единиц техники, – сообщили на предприятии.

МТЗ планирует поставлять в Зимбабве модели, традиционные для этого рынка и хорошо себя зарекомендовавшие ранее, – BELARUS-820, 1025.2 и 1523.

На МТЗ также отметили, что в 2020 году Минский тракторный завод поставил в Зимбабве почти 500 тракторов.

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