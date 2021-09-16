Могилевчанин стал жертвой уличного агрессора – на него напали и отобрали обручальное кольцо

Могилевчанин стал жертвой уличного агрессора. Фото: МВД

Жителя Могилева избил незнакомец и похитил золотое кольцо стоимостью более 200 рублей. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел на улице Калужской в дневное время – 61-летний могилевчанин проходил мимо компании, распивавшей спиртные напитки.

– Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили, что агрессором оказался 59-летний нигде не работающий, ранее уже судимый могилевчанин, который остановил незнакомца и в ультимативной форме предложил ему выпить с ним и его друзьями. Когда могилевчанин отказался, мужчина разозлился: он ударил свою жертву по руке, после чего снял с нее обручальное кольцо. Потом сдал украшение в ломбард, а вырученные деньги потратил на приобретение для себя спиртных напитков – рассказали в УВД.

Как оказалось, данный случай далеко не первый для нападавшего – ранее он уже вел себя неадекватно по отношению к случайным прохожим и своим приятелям, а выпитый алкоголь только усугублял состояние и без того скандального местного жителя.

В отношении него возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.

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