В Генпрокуратуре ответили на сообщения о «недостоверности» сведений на карте сожженных деревень. Фото: скриншот Публичной кадастровой карты

Опубликованная на официальном сайте Генеральной прокуратуры информация о сожженных фашистами и их пособниками белорусских населенных пунктах в годы немецкой оккупации привлекла повышенное внимание и вызвала интерес общественности к трагическим страницам истории родного края. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Там уточнили, что «после вывода графической информации о сожженных деревнях на отдельных ресурсах сети Интернет появились материалы, в которых велась речь о недостоверности указанных сведений, неполноте слоя, неточностях, связанных с количеством домов в довоенный и послевоенный периоды в конкретных деревнях и погибших жителей, а также о прочих инсинуациях на человеческом горе и национальной трагедии».

«Поясним, что Национальное кадастровое агентство продолжает работу по наполнению Публичной кадастровой карты пространственным слоем с информацией о местоположении сожженных деревень. В первую очередь вносятся данные о ранее неизвестных населенных пунктах. При этом проводится кропотливая работа по сопоставлению различных исторических карт для конкретизации локации каждой уничтоженной деревни», – пояснили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что данные поступают из архивных документов и допросов, по результатам осмотров мест происшествий и раскопок в рамках расследования Генпрокуратурой уголовного дела о геноциде.

Цель этого проекта – наглядно показать на современной карте Беларуси масштаб злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

Также в Генпрокуратуре отметили, что «предварительное расследование по уголовному делу до настоящего времени не завершено – предстоит большой объем работ по установлению всех фактов злодеяний нацистов и их пособников на территории современной Беларуси».

По мере сбора новых доказательств карта будет корректироваться.

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