Более тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано за январь-август в Беларуси

Более 1 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано за январь-август в Беларуси. Фото: Freepik

В Беларуси за январь-август 2021 года зарегистрировано 1013 новых случаев ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Показатель заболеваемости составляет 10,83 случая на 100 тыс. населения – остался на уровне аналогичного периода 2020 года.

– Больше всего новых случаев за этот период выявлено в Гомельской области – 276, Минской – 186 и Минске – 269. В Брестской области зарегистрировано 75 случаев, Витебской – 62, Гродненской – 38, Могилевской – 107, – сообщили в центре.

Больше всего новых случаев ВИЧ приходится на людей старше 30 лет – 84,2%. В общей структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины – 60,7%, доля женщин составляет 39,3%.

Среди ВИЧ-инфицированных 42,2% составляют лица рабочих специальностей и служащие, 34,7% – лица без определенной деятельности, 9,8% – из мест лишения свободы.

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