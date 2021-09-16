Сильные дожди и похолодание: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 17 сентября

Сильные дожди ожидаются в Беларуси в пятницу, 17 сентября. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Неблагоприятная погода ожидается в Беларуси в пятницу, 17 сентября. Об этом сообщили в Белгидрмете.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

«17 сентября (пятница) ночью в южных и центральных районах, днем по юго-востоку республики ожидаются сильные дожди. По Минску ночью 17 сентября по городу ожидается сильный дождь», – говорится в сообщении Белгидромета.

В целом 17-18 сентября республика окажется в зоне влияния активной фронтальной системы, смещающейся с территории Польши. Будет в основном облачная погода.

Местами по Беларуси ожидаются грозы и сильные дожди. Ветер будет восточной четверти умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +5°С по северо-востоку до +16°С по юго-западу страны, рассказали синоптики. Днем столбики термометров поднимутся до +8..+15°С, местами будет чуть теплее: до +16..+20°С.

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