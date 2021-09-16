Девочка застряла в лестнице на детской площадке в Минске – понадобилась помощь спасателей

Девочка застряла в лестнице на детской площадке в Минске. Фото: МЧС

Девочка, играя на детской площадке в Минске, застряла между перекладинами лестницы. Спасатели помогли ребенку, об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел днем в среду, 15 сентября. В МЧС поступило сообщение от женщины с просьбой помочь ребенку на детской площадке.

– Как оказалось, девочка по неосторожности засунула голову между металлическими ступенями элемента «Лестница» и не могла выбраться самостоятельно, – сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС развернули гидравлическую станцию и при помощи разжим-кусачек помогли ребенку. Девочка не пострадала. В медицинской помощи не нуждалась.

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