Девочка застряла в лестнице на детской площадке в Минске – понадобилась помощь спасателей

Девочка застряла в лестнице на детской площадке в Минске. Фото: МЧС
Девочка, играя на детской площадке в Минске, застряла между перекладинами лестницы. Спасатели помогли ребенку, об этом сообщили в МЧС.
Инцидент произошел днем в среду, 15 сентября. В МЧС поступило сообщение от женщины с просьбой помочь ребенку на детской площадке.
– Как оказалось, девочка по неосторожности засунула голову между металлическими ступенями элемента «Лестница» и не могла выбраться самостоятельно, – сообщили в ведомстве.
Сотрудники МЧС развернули гидравлическую станцию и при помощи разжим-кусачек помогли ребенку. Девочка не пострадала. В медицинской помощи не нуждалась.
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