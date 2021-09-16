Певица МакSим опубликовала первые фото с дочками после выздоровления

После выздоровления певица МакSим много времени проводит с дочками. Фото: Instagram @maksimartist

В сети появились первые фото российской певицы МакSим после ее выздоровления. Новые фото артистка Марина Максимова опубликовала в своем аккаунте в Инстаграме.

Так 15 и 16 сентября МакSим охотно публикует новые фото с ее любимыми дочками - первые после выздоровления. Артистка пока не делает текстовые посты и никак не подписывает фотографии, но поклонниками, кажется, пока довольно и этого. Они щедро ставят лайки и комментируют публикации МакSим в соцсети.

Артистка еще восстанавливается после продолжительной болезни. Фото: Instagram @maksimartist

На одной фото мама Марина Максимова выгуливает любимого шпица с дочкой, катается на качелях. На другой она уже в домашней обстановке - в пижаме с короткими шортами.

Подписчики МакSим рады видеть певицу, которая идет на поправку после продолжительной болезни. Но многие обсуждают ее внешний вид, сокрушаются сильной худобе. «Какая худенькая, как фарфоровая куколка», - комментируют подписчики.

Поклонники сокрушаются сильной худобе артистки. Фото: Instagram @maksimartist

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