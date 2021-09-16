Карантин из-за нашествия американской белой бабочки ввели в Лунинце на три года. Фото: vogorode.com

В Лунинце из-за нашествия американской белой бабочки ввели карантин. Об этом сообщили в Лунинецкой райгосинспекции по семеноводству, карантину и защите растений, пишет «Виртуальный Брест».

В инспекции рассказали, что специалисты отобрали образцы гусениц и отправили в областную лабораторию. По итогам оказалось, что среди них были походный шелкопряд и американская белая бабочка, которая относится к карантинным объектам.

На основании заключения областной лаборатории и законодательства по карантину растений в Лунинце установили карантинный режим сроком на три года. Такое решение принял райисполком 10 сентября.

Очаг распространения – улица Железнодорожная в районе дома №4. Карантинная зона определена в радиусе километра.

Эксперты разработали план карантинных мероприятий. Они будут обрезать и удалять пораженные деревья, собирать коконы и сжигать их.

С 20 сентября служба ЖКХ будет проводить химическую обработку пораженных растений. Территорию обработки обозначат предупреждающими лентами.

Кроме того, в Брестской области гусеницы американской белой бабочки найденына территории общей площадью 3.088 га в Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах.

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