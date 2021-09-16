«Просто дети в школе» - в Минске открылась фотовыставка о детях с инвалидностью

Уникальная выставка открылась в Минске, а затем "посетит" каждый областной город в Беларуси. Фото: ЮНИСЕФ в Беларуси

На площади Свободы в Минске появились яркие двухметровые фотографии. На стендах с фото - школьники и эти же дети с их семьями и учителями. Проект так и называется «Просто дети в школе», а рассказывает он об успехах шести белорусских школьников с инвалидность.

Эти ребята - из разных уголков в Беларуси. С помощью фото удалось рассказать их истории: об одноклассниках, родителях и учителях. Открытие выставки приурочили к началу нового учебного года.

- Каждый житель и гость города может познакомиться с историями детей, которые учатся в обычных школах, дружат со сверстниками, мечтают о будущей профессии и чувствуют, что их понимают и принимают, - говорят организаторы проекта.

В фокусе проекта не только дети, но их родители, друзья и учителя. Фото: ЮНИСЕФ в Беларуси

Информационная кампания «Просто дети в школе», в рамках которой и организован данный выставочный проект, направлена изменить отношение к праву детей с инвалидностью на качественное образование и социальную инклюзию. Проект реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Министерством образования Беларуси при финансовой поддержке правительства России.

- Равное отношение ко всем детям, в том числе к детям с инвалидностью, является важным шагом на пути к инклюзивному обществу, где каждый чувствует себя ценным, имеющим права и возможности наравне со всеми, - подчеркнула представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай.

Герои фотовыставки - дети с инвалидностью. Фото: ЮНИСЕФ в Беларуси

У каждого из героев фотовыставки свои способности. Семен из Барановичей играет на гитаре, Маша из Минска рисует картины, Ангелина из Могилева поет песни на языке жестов, Кристина из Витебска много читает, Платон из Гомеля разбирается в гаджетах, а Егор из Гродно увлекается игрой в шашки. Кто-то из детей приходит в школу самостоятельно, кому-то необходим сопровождающий, ходунки или инвалидная коляска. Но для детей это не стало преградой - все они успешно учатся вместе со сверстниками, с интересом ходят в школу и принимают участие в концертах и конкурсах.

Инклюзия затрагивает не только детей, но всех участников образовательного процесса, поэтому в фокусе фотовыставки учителя и другие работники школы, друзья-одноклассники и родители. Все они такие же герои проекта, ведь благодаря их поддержке дети с инвалидностью успешно учатся, а школы становятся дружественными для каждого ребенка.

Фотовыставка пробудет на площади Свободы в Минске до 23 сентября. Фото: ЮНИСЕФ в Беларуси

Фотовыставка пробудет на площади Свободы в Минске до 23 сентября, а после переедет в Витебск. До ноября экспозиция посетит все областные центры Беларуси.

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