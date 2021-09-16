В Кремле рассказали, кто в окружении Путина заболел коронавирусом. Фото: kremlin.ru

Десятки заболевших COVID-19 в окружении президента России Владимира Путина – это те, кто обеспечивал его безопасность, работу и быт. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

– Главным образом – это те, кто принимают участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности, – сказал Песков, его цитирует «Интерфакс».

Он уточнил, что в обеспечении работы и жизнедеятельности Путина участвует большое количество людей. В связи с тем, что кто-то был заражен, произошло инфицирование ряда сотрудников, потому что «общение происходит внутри группы обеспечения».

Песков добавил, что в настоящее время проводится необходимое тестирование президента РФ на COVID-19, а сам Путин работает в обычном режиме.

Напомним, что Путин сообщил в вспышке коронавируса в его окружении во время саммита ОДКБ, в котором он принял участие по видеосвязи. По его словам, заболели несколько десятков человек.

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