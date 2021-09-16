В СК рассказали о мошеннике, который завладел 20-ю квартирами в Минске

Завладел 20 квартирами в Минске, а владельцев отправил в притоны. Фотоколлаж: СК Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пресс-службе Следственного комитета рассказали подробности уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, в котором фигурирует купля-продажа недвижимости. Фигурантом стал 45-летний белорус, который с 2011 по 2020 годы обманул не менее 25 человек и завладел 20 квартирами в Минске.

Обманув не менее 25 белорусских граждан мошенник под различными предлогами завладел их имуществом, а также деньгами - общая сумма превысила 400 тысяч долларов США в эквиваленте.

Мошеннику удалось провернуть несколько преступных схем. Иногда он находил асоциальных людей, имеющих в собственности квартиры или частные дома. Его жертвами еще становились инвалиды, бывшие воспитанники интернатов, престарелые граждане.

- Потерпевших он убеждал продать свое жилье в столице и приобрести другое - меньшей стоимости за пределами Минска, при этом обещал, что разница в деньгах останется у них, - рассказали в пресс-службе.

Когда все юридические формальности были соблюдены, бывшие владельцы минских квартир оставались и без денег, и без нового жилья.

- Только в некоторых случаях обвиняемый предоставил гражданам малопригодные для проживания строения в сельской местности без удобств или притоны в Минске, - добавили в СК.

Следователи зафиксировали уже не менее таких 20 фактов мошенничества мужчины. Еще в 5 случаях он под разными предлогами брал в долг крупные суммы у граждан, не собираясь потом возвращать деньги. А чтобы ему верили, с легкостью писал расписки или заключал договор о займе.

- Все полученные мошенничеством деньги мужчина тратил на личные нужды, в том числе, посещая игорные заведения, - прокомментировали в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он обвиняется в мошенничестве в крупном размере (ч.4 ст.209 УК РБ). Подозреваемый находится под стражей.

Однако расследование уголовного дела продолжается. Следователи считают, что может быть больше фактов противоправной деятельности фигуранта.

Если вы пострадали от действий мужчины на фото, сообщите по телефонам 8(017) 389-55-55 или 102.

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