Отопительный сезон-2021: стало известно, когда в Минске включат отопление

Минские тепловые сети и жилфонд столицы готовы к началу отопительного сезона. Фото: pixabay

Минские тепловые сети и жилфонд столицы готовы к началу отопительного сезона. Окончательное решение по поводу того, когда включат отопление в Минске, будет принимать руководство Мингорисполкома. Об этом сообщили в ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

– Возможно, это будет следующая неделя, есть такие планы, но пока конкретного числа по включению отопления нет, – рассказал сотрудник производственного отдела Минского городского жилищного хозяйства, его слова приводит Sputnik.

Тем временем заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович отметил, что два прошедших отопительных периода в столице были самыми продолжительными: они не только начинались рано, но и завершались поздно, чтобы обеспечить комфорт жителям города. В нынешнем году подход останется прежним: как только установятся необходимые погодные условия, начнут греть батареи. Городские власти активно следят за ситуацией и долгосрочным прогнозом погоды.

– Сейчас паспорта готовности получены, все подготовительные работы выполнены, системы отопления заполнены сетевой водой, разработаны графики подачи тепла в объекты. Они составлены с учетом того, что подключить всех потребителей необходимо, как и в прошлом году, в трехдневный срок, а не в пятидневный, как это было в предыдущие годы, – объяснил Дорохович, его цитирует агентство «Минск-новости».

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