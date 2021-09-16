Возобновили международный автобус из Минска в Ригу через Вильнюс

"Минсктранс" возобновляет международное пассажирское сообщение.
Фото: Оксана БРОВАЧ
В «Минсктрансе» сообщили о возобновлении регулярных международных автобусных рейсов по маршруту «Минск - Рига». Об этом проинформировала пресс-служба организации в официальном телеграм-канале.
Так сообщается, что с 1 октября из Минска начнут отправляться прямые и беспересадочные рейсы в Ригу. Уточняется, что маршрут пройдет через Вильнюс.
Отправляться из Минска автобусы будут в 22.00 вечера по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
А уже обратно из Риги в Минск автобусы будут выезжать тоже в 22.00 вечера, но уже в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник. Первый автобус Рига - Минск отправится в субботу, 2 октября.
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