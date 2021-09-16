Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 сентября 2021 года: 1967 новых случаев коронавируса за сутки и рекорд - 13 смертей

В Беларуси 16 сентября зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В четверг, 16 сентября, в Беларуси зафиксирована рекордная смертность от COVID-19. В Минздраве сообщили о 13 смертях за сутки. Причем в последнее время изо дня в день цифры были близки к наибольшему количеству летальных исходов - по 12 смертей в сутки.

- За весь период распространения коронавируса в Беларуси умерли 3 тысячи 966 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Еще сообщаются высокие цифры новых выявленных случаев «ковида» - 1 тысяча 967 пациентов за сутки. А за все время пандемии в Беларуси коронавирус подтвердился уже у 510 тысяч 481 человека.

К счастью, довольно высокий показатель выздоровевших: 1 тысяча 589 пациентов были выписаны за сутки. С начала пандемии выздоровели 498 тысяч 655 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

В Минздраве, кроме того, обновили статистику выполненных тестов. Сообщается, что за сутки было проведено более 27,38 тысячи исследований, а с начала пандемии уже свыше 8,118 миллиона выполненных тестов.

Увеличилось и количество вакцинированных в Беларуси.

- Более 1 миллиона 824 тысяч белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 миллиона 505 тысяч человек прошли полный курс вакцинации, - заявили в Минздраве.

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