Правозащитники назвали фамилии 10 из 13 помилованных заключенных.

Вчера в эфире белорусского телевидения замглавы администрации президента Ольга Чуприс заявила, что Александр Лукашенко помиловал 13 заключенных. Сегодня лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщил о данных троих помилованных, пишет onliner.by:

Виктор Калиновский из Бреста был приговорен к 2 с половиной годам «химии» по статье «Хулиганство» за надписи на нескольких остановках и торговом киоске в Бресте.

Валерий Лоза из Светлогорска был осужден на 2,5 года ограничения свободы с направлением в исправучреждение по статье «Оскорбление представителя власти».

Максим Шавлинский из Орши был осужден на 2 года «химии» за комментарий в закрытом телеграм-чате, Статья – «Клевета».

Позже стали известны фамилии еще шестерых помилованных. Одного из них переводят на домашнюю «химию», сообщают правозащитники.

Минчанин Игорь Быковских был осужден на 1,5 года «химии» за оскорбление представителя власти

Евгений Пошелюк из Каменца получил 2 года «химии» за оскорбление судьи

Евгений Корольчук из Столина был осужден в апреле этого года по статье «Надругательство над государственными символами» на год «химии».

Оршанец Сергей Рудинский этой весной был приговорен к 1,5 года «химии» за оскорбление представителя власти в телеграм-чате

Вадим Сычек из Березы, осужденный на год «химии», будет переведен на домашнюю «химию». Его осудили за разбитое в автобусе стекло в Березе по статье «Хулиганство».

Медсестра из Витебска Юлия Кошеверова также была осуждена за то, что сорвала маску и головной убор с сотрудника МВД во время протестных акций в октябре прошлого года, а также ударила ногой по милицейскому микроавтобусу. Прокурор запрашивал 6 лет колонии, но женщину осудили на 1,5 года.

Также стало известно о помиловании сотрудника жлобинского БМЗ Александра Боброва, осужденного за перекрытие дороги на заводе. В феврале этого года мужчина был осужден на 2,5 года колонии общего режима по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Таким образом, правозащитникам лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна» известно о 10 из 13 помилованных.

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