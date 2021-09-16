Лукашенко обвинил НАТО в наращивании военного потенциала на западных границах ОДКБ

Лукашенко указал на наращивание военной мощи НАТО у границ Беларуси. Фото: president.gov.by

Во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о наращивании военного потенциала НАТО на западных границах ОДКБ, передает БелТА.

Это Александр Лукашенко сказал, освещая тему миграционного кризиса на границе Беларуси с ЕС. Так Лукашенко считает, что инцидентам с беженцами и мигрантами на границе Европейский союз пытается придать «характер международной гибридной угрозы». И уточнил, что ответственность за миграционную проблему «пытаются переложить на страны транзита».

- И все это после того, что США и их союзники по НАТО сотворили в Афганистане и странах Ближнего Востока! Более того, позвали в Европу афганцев по приказу Соединенных Штатов Америки, а теперь отказываются их принимать, - уверен он.

Продолжая, Лукашенко заявил, что одновременно с этим миграционный кризис используется в качестве повода для наращивания военного потенциала НАТО. Военная мощь Североатлантического Альянса, по мнению Лукашенко, наращивается на западных границах ОДКБ.

- Возле белорусских границ на постоянной основе развернута группировка войск, насчитывающая свыше 10 тысяч человек и более 500 единиц тяжелой военной техники, - указал он.

И добавил, что также в Литве с сентября для борьбы с нелегальной миграцией используются новые подразделения НАТО: «Для гибридного воздействия на наши страны», - заключил Александр Лукашенко.

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