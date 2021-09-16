Беларусь отменила безвиз для граждан США, Китая и Албании. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Беларусь изменила список государств, чьи граждане могут прилетать в нашу страну без визы на 30-дневный срок. Соответствующий указ Александра Лукашенко опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее в списке было 74 страны, сейчас стало 76. Из списка исчезли США, Китай и Албания.

Зато в список добавились Иран, Иордания, ЮАР, Пакистан и Египет.

В МИД Беларуси сообщили, что исключение из списка Китая и Албании носит чисто технический характер. Между Беларусью и КНР действует двустороннее соглашение о взаимном безвизовом режиме.

- Похожая ситуация и с Республикой Албания, так как с 15 июля 2020 года вступило в силу Соглашение между правительством Республики Беларусь и Советом министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований от 27 декабря 2019 года, – цитирует представителя МИДа sputnik.by.

Напомним, 14 сентября Александр Лукашенко подписал указ, который вносит изменения в «указ о безвизе», сообщается на Национальном правовом портале Республики Беларусь. Теперь иностранцам для безвиза можно прилетать не только в национальный аэропорт "Минск", но и во все областные аэропорты. Вот только рейсовые самолеты туда не летают – только чартеры в Турцию и Египет.

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