Лукашенко подарил премьеру Пакистана Хану малиновое варенье и белорусские продукты

Лукашенко подарил белорусские продукты премьеру Пакистана Хану. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

В четверг, 16 сентября, во время рабочего визита в Таджикистан президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Премьеру Хану Лукашенко сделал подарок - вручил продуктовую корзину с белорусскими деликатесами, передает телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

В подарке - белорусские деликатесы. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Продукты были не просто в фирменных упаковках, но в корзине, а также в боксе с выдвижными ящичками. В таком объемном плетеном боксе уместился чайный набор, украшенный васильками: в верхней части - баночки с малиновым вареньем, в средней полке полотенца и салфетки с вышитыми васильками, а в нижнем ящичке - чайные чашки тоже с васильками.

Картина среди подарков Лукашенко. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

В корзине с продуктами за упаковкой можно разглядеть сыры «Из Александрии», колбасу, шоколад «Гродненский».

- Премьер Пакистана будет пить чай с малиновым вареньем. Кроме чайного бокса в подарок и корзина самых вкусных белорусских продуктов, - уточнили в «Пул Первого» о подарке премьеру Хану от Александра Лукашенко.

Среди других подарков Лукашенко - картина в золотой раме с «райскими птицами».

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