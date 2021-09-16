В Минске женщина на «Тойоте» уронила столб. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Все случилось 16 сентября около полудня. По данным ГАИ, 34-летняя женщина на автомобиле "Тойота" двигалась по проспекту Независимости со стороны МКАД. В районе съезда на ул. Стариновскую водитель не справилась с управлением, совершила наезд на бордюрный камень, затем врезалась в опору освещения.

Помимо водителя в салоне автомобиля находились два пассажира, включая малолетнего ребенка. К счастью, никто не пострадал, автомобиль получил серьезные механические повреждения. Мальчика перевозили на заднем сиденье автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве, закрепленном ремнем безопасности.

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