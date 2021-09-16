56-летняя белоруска хотела продать биткоины и ее кинули на 10 тысяч рублей.

56-летняя жительница Гродненщины пострадала от действий кибермошенников, которым она перевела без малого 10 тысяч рублей, сообщает УВД Миноблисполкома. По словам женщины, ранее она купила криптовалюту на $150. В конце августа ей позвонил какой-то мужчина, который представился специалистом компании «BankCrypto». Он предложил обналичить вложенные деньги путём перевода криптовалюты на электронный кошелек, который он зарегистрирует на имя женщины. А позже неизвестный посредством общения через Skype убедил последнюю оплатить «зеркальную транзакцию» - якобы все затраты вернутся на её виртуальный счёт. На данную операцию требовалось 10 тысяч белорусских рублей.

Сначала женщина сфотографировала для него свою пластиковую карту. Потом пополнила данный карт-счёт на сумму более 1 000 рублей. Через пару дней мошенник настоял на получении оставшихся денег – в инфокиоске Молодечно потерпевшая зачислила на баланс порядка 9 тысяч. Однако для вывода денег система требовала продолжить перечисления … ещё 7 тысяч рублей. Лжеработник предложил женщине взять кредит, обещая, что все вложения обязательно вернутся и она погасит займ. А пока доверчивая дама пребывала в раздумьях, аферисты, выведав конфиденциальную информацию, без труда опустошили её банковский счёт.

- В настоящее время по данному факту оперативниками по противодействию киберпреступности проводится проверка, сообщают в милиции.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске женщина на «Тойоте» уронила столб. Авария произошла на главном проспекте столицы

Правозащитники назвали фамилии 9 из 13 помилованных заключенных. Часть из них уже вышли на свободу

За минувшие сутки польские пограничники не пустили в страну более 300 мигрантов из Беларуси. Это почти рекорд

В Кремле рассказали, кто в окружении Путина заболел коронавирусом. По словам президента РФ, таких людей несколько десятков

«Просто дети в школе» - в Минске открылась фотовыставка о детях с инвалидностью. Проект реализован Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Министерством образования Беларуси при финансовой поддержке правительства России [фото]

Карантин из-за нашествия американской белой бабочки ввели в Лунинце на три года. Кроме того, опасные гусеницы обнаружены в Ивановском, Пинском и Столинском районах

Певица МакSим опубликовала первые фото с дочками после выздоровления. Поклонники радостно встречают новые фото, но сокрушаются сильной худобе артистки

Девочка застряла в лестнице на детской площадке в Минске – понадобилась помощь спасателей. Ребенок засунул голову между металлическими ступенями и смог выбраться самостоятельно

Сильные дожди и похолодание: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 17 сентября. На этот день объявлен оранжевый уровень опасности