Минздрав приостановил работу двух лабораторий, выполняющих ПЦР-тесты

В Беларуси приостановили работу двух учреждений, в которых делали ПЦР-тесты. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Министерстве здравоохранения рассказали, что в Беларуси приостанавливается работа двух учреждений, выполняющих ПЦР-тестирование граждан.

Сообщается, что еще летом 2021-го года в Беларуси прошла проверка качества выполнения ПЦР-тестов лабораториями страны. Проверку и контроль осуществляли специалисты лабораторной службы республиканского уровня.

- Комиссией в двух лабораториях были обнаружены существенные недостатки в организации работы, влияющие на качество и достоверность получаемых результатов исследований, - пояснили в ведомстве.

Руководителей вызвали в Минздрав, озвучили обнаруженные недостатки и дали время на их устранения. А также озвучили предупреждение о том, что с учетом значимости исследований, выявленные недостатки могут повлечь приостановку деятельности. Однако при повторной проверке недостатки были вновь выявлены.

- В связи с этим коллегия Минздрава приняла решение - приостановить работу двух учреждений до устранения недостатков и организации работы для получения качественных и достоверных результатов, - прокомментировали в Минздраве, не называя при этом данные лаборатории.

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UPD. Ресурс Onliner сообщил, в свою очередь, что проведение ПЦР-тестирования приостановили медицинские центры «Аква-Минск», которая пользуется услугами лаборатории «Гравита», и «Синэво».

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